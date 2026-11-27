İstanbul'da gündoğumuyla gökyüzünde oluşan kızıl renkler, seyirlik manzara oluşturdu. Çamlıca Kulesi, Çamlıca Camii ve İstanbul Finans Merkezi'nin de görüldüğü manzara dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde gündoğumuyla birlikte gökyüzü kızıl ve pembe renklere büründü. Güneşin doğuşuyla birlikte gökyüzünde oluşan renk geçişleri dikkat çekti. Gündoğumunun oluşturduğu renklerle birlikte seyirlik manzaralar oluştu. Gündoğumu sırasında İstanbul'un silüetinde yer alan Çamlıca Kulesi, Çamlıca Camii ve İstanbul Finans Merkezi de görüntülendi. Gökyüzünde oluşan kızıl ve pembe tonlar görsel şölen oluştururken, manzara dron kamerasıyla havadan kaydedildi.