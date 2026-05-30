Günedoğru'da Mezarlık Temizliği
Günedoğru'da Mezarlık Temizliği

Günedoğru\'da Mezarlık Temizliği
30.05.2026 16:04
Malatya'nın Günedoğru Mahallesi'nde halk, mezarlık bakım çalışması için bir araya geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde mezarlık bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mahallede traktörü bulunan vatandaşlar, imece usulüyle bir araya gelerek mezarlık alanını yabani otlardan arındırmak ve düzenlemek için kolları sıvadı.

Traktörlerinin arkasına bağladıkları tırmıklarla mezarlık alanına giren köylüler, toprağı sürerek çevre düzenlemesini yaptı, yaklaşan yaz ayları öncesinde olası yangın risklerine karşı güvenli hale getirdi.

Günedoğru Mahalle Muhtarı Münir Akbaş, her yıl geleneksel hale getirdikleri mezarlık düzenleme işini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçmişlerimizin yattığı bu alanı temiz tutmak bizim vefa borcumuzdur. Traktörünü kapıp gelen, emeği ve desteği olan tüm köylülerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

