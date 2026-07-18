Çankaya Belediyesi'nden "Birlik Aşuresi" Etkinliği... Hüseyin Can Güner'den Mesaj: Verilemeyecek Hiçbir Hesabımız Yoktur - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden "Birlik Aşuresi" Etkinliği... Hüseyin Can Güner'den Mesaj: Verilemeyecek Hiçbir Hesabımız Yoktur

18.07.2026 20:41  Güncelleme: 21:34
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Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Birlik Aşuresi etkinliğinde, tutuklu Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner mesaj gönderdi. Etkinlikte dayanışma ve adalet vurgusu yapılırken, aşure dağıtıldı ve semah gösterisi sunuldu.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Birlik Aşuresi" etkinliği düzenlendi. Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, etkinliğe gönderdiği mesajda, "Ne mutlu ki alnımız açık, başımız dik ve verilemeyecek hiçbir hesabımız da yoktur. Hangi kötülükle karşılaşırsak karşılaşalım, yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Birlik Aşuresi" etkinliği, Esat Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy yaptı. Özsoy, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek mesajı vererek, "Çankaya'nın iradesine, adalete ve dayanışmaya hep birlikte sahip çıkıyoruz" dedi. Özsoy, şöyle devam etti:

"Değerli canlar, bu lokmayı bu yıl buruk bir yürekle paylaşıyoruz. Çankaya halkının oylarıyla seçilen Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner ve yol arkadaşlarımız tutuklandı. Biz hukuk devletine inanıyoruz. Her iddianın bağımsız ve tarafsız yargı önünde araştırılmasına itirazımız yok. Veremeyeceğimiz hesap, açıklayacağımız hiçbir işlem yoktur. Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Ancak iddia hüküm değildir. Soruşturma mahkumiyet değildir. Tutuklama da peşinen geriye bir bir cezaya dönüştürülemez. Masumiyet karinesi iktidara yakın olanlar için başka, muhalefet için başka uygulanamaz. Adaletin gerçek ölçüsü gücü elinde bulunduranların kendilerine yakın olanlara değil, karşılarında gördüklerine nasıl davrandığıdır. Bu nedenle ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bizler başkanımızın yokluğunda Çankaya'ya karşı sorumluluğumuzu bir an olsun unutmayacak, halkın emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Bugün aşure kazanından aldığımız her lokma dayanışmamızı, umudumuzu ve kardeşliğimizi büyütün. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ne biz birbirimizden ne de bu güzel ülkenin demokratik geleceğinden vazgeçeceğiz. Yas matemi kabul olsun. Tuttuğumuz oruçlar, pişirdiğimiz aşlar ve paylaştığımız lokmalar hak katında kabul olsun."

GÜNER: "BUGÜNLER ELBET GEÇECEK VE EN KISA ZAMANDA AYDINLIK GÜZEL GÜNLERDE YİNE HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan programa gönderdiği mesaj okundu. Güner, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Planlamasını çok önceden yaptığımız, benim de her detayıyla bizzat ilgilendiğim bu önemli günde sizlerle birlikte olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hakkımdaki gözaltı kararını duyunca yurt dışından koşarak geldiğim Ankara'mızda maalesef kaçma şüphesiyle tutuklanmamın hukuki bir dayanağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Suçumuz bize yönelttikleri o çirkin ithamlar olmadığını da hepimiz biliyoruz. Suçumuz cumhuriyetçi olmak, demokrat olmak, yurtsever olmak ve Atatürk'ün Çankaya'sının belediye başkanı olmaktır. Bugün benimle birlikte tutuklu olan yol arkadaşlarımızla bir suçumuz daha var, Çankayalı'nın menfaatini korumak, hakkını, hukukunu korumak ve her ay en az 5 milyon lira daha fazla para ödemesini engellemek. Evet, suçumuz sizin bütçenize sonuna kadar sahip çıkmaktır."

Göreve geldiğimizden beri sürekli açığımızı arayıp bizi soruşturanlar ama hakkımızda en ufak bir şaibe bulamayanlar bu kez uydurma gerekçelerle bizi tutuklasalar da asıl sebep budur. Ancak ne mutlu ki alnımız açık, başımız dik ve verilemeyecek hiçbir hesabımız da yoktur. Hangi kötülükle karşılaşırsak karşılaşalım, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Çünkü bu yol Kerbela'da Yezid'e baş eğmeyen Hüseyin'in yoludur. Bu yol dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultan Abdal'ın yoludur. Bu yol tam bağımsız Türkiye diyerek idam sehpasına çıkan Deniz'lerin yoludur. ve bu yol her şeyimizi borçlu olduğumuz, kurucumuz, kurtarıcımız, en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bugünler elbet geçecek ve en kısa zamanda aydınlık güzel günlerde yine hep birlikte olacağız. O güne kadar sizin birbirinize sımsıkı sarılmanızı istiyorum. Muharrem ayında tutulan oruçlarımız ve lokmalarımız kabul, muratlarımız hasıl olsun."

Konuşmaların ardından etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra aşure duası okunarak aşure dağıtımına başlandı.

Etkinlik kapsamında sanatçılar Ata Okyanus Gündüz, Ali Eren Çınar ve Muharrem Temiz sahne aldı. Sanatçıların performanslarının ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Ankara Şube Semah Topluluğu tarafından semah gösterisi sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden 'Birlik Aşuresi' Etkinliği... Hüseyin Can Güner'den Mesaj: Verilemeyecek Hiçbir Hesabımız Yoktur - Son Dakika

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