Güneş Enerjisinde Tarihi Eşik!
Güneş Enerjisinde Tarihi Eşik!

22.04.2026 12:33
Bakan Bayraktar, güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payının %21,2'ye ulaştığını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mart ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 478 megavat ile güneşin payının yüzde 21,2'ye ulaştığını kaydederek, "Sadece geçtiğimiz yıl 6 bin megavatı güneş, 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere devreye aldığımız yeni kapasiteyle bu alanda tarihi bir eşiği geride bıraktık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Elektrik kurulu gücümüz her geçen gün artmaya devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu gücümüz içerisindeki payı da yükselişini sürdürüyor. Mart ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüzde 26 bin 478 megavat ile güneşin payı yüzde 21,2'ye ulaştı. Sadece geçtiğimiz yıl 6 bin megavatı güneş, 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere devreye aldığımız yeni kapasiteyle bu alanda tarihi bir eşiği geride bıraktık. Güneş ve rüzgar yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyor, yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücünde aslan payını güneşe taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Güneş, Çevre, Son Dakika

