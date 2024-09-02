Ramaphosa, Çin ile Ticaret Dengesini Sağlamayı Hedefliyor

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CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Çin ile olan ticaretlerinde cari dengeyi sağlama ve ticaret yapısını yeniden ele alma hedefinde olduğunu söyledi.

Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 54 ülkeyi bir araya getiren Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 9'uncu zirvesine katılmak üzere Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Ramaphosa, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Güney Afrika ile Çin arasındaki ikili ticaret ilişkilerini ele aldı.

Güney Afrika ile Çin arasında 2022'de 34,3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2023'te 38,7 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Ramaphosa, "İkili ticaretimizde artışa tanık olduk. Ancak Güney Afrika olarak ticaret açığını daraltmak ve ticaretimizin yapısını yeniden ele almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, gelecek dönemde Çin ile olan stratejik ortaklığı her alanda ilerletmek istediklerini belirterek, "Daha sürdürülebilir üretim ve iş yaratan yatırımlar için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Çin ile birçok alanda ortak hedefe sahip olduklarını belirten Ramaphosa, "Tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyoruz" diye konuştu.