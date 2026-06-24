Güney Afrika'da Düzensiz Göçmen Protestosu - Son Dakika
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Güney Afrika'da Düzensiz Göçmen Protestosu

24.06.2026 19:41
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30 Haziran'da düzenlenecek göçmen karşıtı protestolar, şiddetsiz geçeceği savunuluyor.

CAPE Güney Afrika'da düzensiz göçmen karşıtı gruplar, 30 Haziran'da düzenlemeyi planladıkları ülke çapındaki protestolarda şiddet yaşanmayacağını savundu.

"March and March" hareketinin lideri Jacinta Ngobese-Zuma, 20'den fazla kuruluşla bağlantılı olduğu belirtilen protesto organizatörleri adına yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da düzensiz göçe karşı ülke çapında gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.

Bu protestolarda şiddete izin verilmeyeceğini savunan Ngobese-Zuma, "30 Haziran'da kimseye saldırılmayacak, kimse öldürülmeyecek ve bizim adımıza hiçbir yağma yapılmayacak." dedi.

Güney Afrika hükümetini düzensiz göçle mücadelede yetersiz kalmakla suçlayan Ngobese-Zuma, ülke sınırlarının yeterince korunmadığını öne sürdü.

Olası şiddet olaylarına ilişkin endişeleri de değerlendiren Ngobese-Zuma, kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun devlete ait olduğunu belirterek, "Ülkeyi korumak kimin sorumluluğu? Bizim mi? Kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil." ifadelerini kullandı.

Yabancı karşıtı olaylar ve 30 Haziran

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia, 30 Haziran'da düzenlenmesi planlanan düzensiz göçmen karşıtı protestolarda ortaya çıkabilecek tehdit ve şiddet olaylarına karşı polis teşkilatının hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Düzensiz Göçmen Protestosu - Son Dakika

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