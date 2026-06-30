Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protesto - Son Dakika
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Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protesto

30.06.2026 16:13
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Cape Town'da göçmen karşıtı gruplar, hükümetten sert önlemler talep etti. Protesto olaysız sona erdi.

CAPE Güney Afrika'nın Cape Town kentinde göçmen karşıtı gruplar, hükümete düzensiz göçle mücadele konusunda daha sert adımlar atılması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 300 kişilik grup, şehir merkezinde Wale Street'teki Western Cape Eyalet Parlamentosu binası önünde toplandı.

Aralarında göçmen karşıtı "Operation Dudula" ve "March and March" hareketine mensup kişilerin de bulunduğu protestocular, hükümete sınır güvenliği, işsizlik ve belgesiz göçmenler konusunda daha sert adımlar atılması çağrısı yaptı.

Gösteri, polis tarafından alınan güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi.

Alanda taş, sopa ya da silah benzeri herhangi bir materyal görülmezken, protestocular taleplerini sloganlar, danslar ve konuşmalarla anlattı.

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler, bazı grupların belgesiz göçmenlerin 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmesi yönündeki çağrılarıyla ülke genelinde gerilimi artırmıştı.

"Bu siyaha karşı siyah meselesi değil"

Göçmen karşıtı Operation Dudula hareketi liderlerinden Siyabulela Dukumbana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin yabancılara yönelik fiziksel saldırı amacı taşımadığını savunarak, hükümetten belgesiz göçmenler konusunda adım atmasını istediklerini söyledi.

Dukumbana, "Kimse yabancılarla kavga etmiyor. Kimse yasa dışı yabancılarla kavga etmiyor. Biz hükümetin, ülkemizde yasa dışı yabancıların bulunmamasını sağlamak için gerekeni yapması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Vatandaşların yasaları kendi ellerine almak istemediğini belirten Dukumbana, polisin ve hükümetin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Dukumbana, çiftliklerde, inşaatlarda, restoranlarda ve Cape Town'un farklı bölgelerinde yabancıların yasa dışı şekilde çalıştırıldığını ileri sürerek, "Güney Afrika'da vatandaşlar arasında çok yüksek işsizlik var." dedi.

Ülkede iş olmadığını düşünmediklerini belirten Dukumbana, asıl sorunun Güney Afrikalılar için olması gereken işlerin yabancılara verilmesi olduğunu savundu.

Dukumbana, "Bu siyaha karşı siyah meselesi değil. Biz sistemi düzeltmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanarak, "Çünkü şu anda sorun sistemden kaynaklanıyor. Sistem bize, Güney Afrikalılar olarak artık önemli olmadığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Güney Afrikalıların kendi ülkelerinde öncelik görmek istediğini kaydeden Dukumbana, vatandaşların hak ettikleri imkanlara erişemediğini öne sürdü.

Dukumbana, Güney Afrika'daki yabancıların ülkelerine dönerek kendi ülkelerini, sistemlerini ve yönetimlerini düzeltmeleri gerektiğini ifade etti.

"Gençler iş bulamıyor"

Bir diğer protestocu Luxolo ise ülkedeki işsizlikten yabancıları sorumlu tuttuğunu belirterek, "Biz Güney Afrikalılar olarak çalışamıyoruz. Özellikle Güney Afrika'daki gençler iş bulamıyor." dedi.

Restoranlarda yabancıların yönetici pozisyonlarında çalıştığını savunan Luxolo, "Bir restorana gittiğinizde, o restoranda yabancıların yönetici olduğunu görüyorsunuz. Onlar çalışıyor, Güney Afrikalılar ise çalışamıyor." ifadelerini kullandı.

Luxolo, yabancıların ülkedeki iş imkanlarını azalttığını öne sürerek, "Bu yüzden hükümetimize şunu söylemeye çalışıyoruz. Lütfen bu insanların gitmesini sağlayın çünkü onları Güney Afrika'da istemiyoruz. Güney Afrika'da iş yok. Onlar Güney Afrika'daki işlerimizi alıyor." diye konuştu.

Sınır güvenliğine ilişkin de eleştirilerde bulunan Luxolo, Malavi ve Zimbabve'den gelen göçmenlerin sayısına dikkati çekerek sınırların yeterince korunmadığını öne sürdü.

Güney Afrika, Afrika kıtasının en fazla göç alan ülkelerinden biri olarak bilinirken, ülkede yüksek işsizlik, sınır güvenliği, kamu hizmetlerine erişim ve belgesiz göçmenlerin durumu son yıllarda siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protesto - Son Dakika

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