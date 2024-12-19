Güney Afrika'da Kızamıkçık Vakalarında Artış

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kızamıkçık vakalarında artış yaşandığı bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan yazılı açıklamada, 2024'ün dokuz ayında 8 bin 700'den fazla kızamıkçık vakası tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde kızamıkçık vakalarında belirgin bir artış yaşandığı belirtildi.

Tespit edilen vakaların yüzde 98'inin 15 yaş altındaki çocuklarda görüldüğü belirtilen açıklamada, "2024'teki vaka sayısı, 2015'ten bu yana ateş-döküntü gözetim vakaları aracılığıyla tespit edilen kızamıkçık vakalarının sayısını aşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ekim ayından itibaren kızamıkçık şüphesi taşıyan 6 bin kişiden alınan örneklerin test için beklediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, vakalarda artışın ardından ebeveynleri, çocuklarının kızamıkçık aşılarını güncel tutmaları konusunda uyardı.