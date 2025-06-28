Güney Afrika'da Koalisyon Krizi Derinleşti

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, koalisyon ortağı Demokratik İttifak (DA) üyesi Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield'ı görevden almasının ardından DA'nın ulusal mutabakat zaptından çekilmesiyle birlikte koalisyon hükümetinde kriz derinleşti.

DA'dan yapılan açıklamada, izinsiz şekilde ABD'yi ziyaret ettiği gerekçesiyle görevden alınan Whitfield'ın göreve iade edilmesi ya da koalisyonun büyük ortağı Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) 3 bakan yardımcısı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılması için verilen 48 saatlik sürenin dolmasının ardından partinin ulusal diyalog zaptından çekildiği bildirildi.

Açıklamada, Mayıs 2024 seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybeden ANC'nin, koalisyon kapsamında imzalanan ulusal diyalog zaptına uymadığı ifade edildi.

ANC'nin yolsuzlukla mücadelede DA'yı engellemekle itham edildiği açıklamada, yolsuzlukla suçlanan 3 bakan yardımcısına karşı harekete geçilmemesi durumunda DA'nın bütçe oylamalarında ANC'ye destek olmayacağı belirtildi.

Bununla birlikte DA'nın mevcut koalisyondaki görevlerini sürdürmeye devam edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 26 Haziran'da izinsiz şekilde ABD'yi ziyaret ettiği gerekçesiyle Whitfield'ı görevden almıştı. Bunun üzerine DA, Whitfield'ın göreve iade edilmesi ya da yolsuzlukla suçlanan ANC'li bakan yardımcıları hakkında işlem başlatılması için Ramaphosa'ya 48 saat süre vermişti.