Güney Afrika'da meydana gelen fırtına 7 binden fazla haneyi etkiledi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde haziranın ilk günlerinde meydana gelen fırtınanın, ülkenin doğu eyaleti KwaZulu Natal'da 7 binden fazla haneyi etkilediği ve 70 milyon dolardan fazla maddi hasara yol açtığının tahmin edildiği bildirildi.

KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti Kooperatif Yönetişim ve Geleneksel İşler Departmanı Sözcüsü Sboniso Mngadi, basına yaptığı açıklamada, eyalette 12 kişinin hayatını kaybettiği fırtınanın bilançosunu ele aldı.

Mngadi, fırtınanın 70 milyon dolardan fazla maddi hasara yol açtığını tahmin ettiklerini söyledi.

Fırtınada yolların, köprülerin, belediye binalarının, elektrik altyapısının ve okulların ağır hasar gördüğü kaydeden Mngadi, "Devam eden değerlendirmeler şimdiye kadar 7 binden fazla hanenin fırtınadan etkilendiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, fırtınadan en çok etkilenen uThongathi bölgesi başta olmak üzere, afetzedelere insani yardım dağıtımını sürdürdüğünü belirten Mngadi, ayrıca kimlik belgelerini kaybedenlerin yeni kimlik çıkarabilmesi için 2 mobil ofis kurduklarını belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu ve güney sahillerini vuran fırtınada, KwaZulu-Natal eyaletinde 12, Eastern Cape eyaletinde 10 kişi olmak üzere toplamda 22 kişi hayatını kaybetmişti.