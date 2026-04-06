Güney Afrika'da Trafik Kazası: 7 Ölü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gqeberha şehri yakınlarında KwaZakhele ve Motherwell bölgeleri arasında M17 karayolunda SUV tipi araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada SUV tipi araçta bulunan 7 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.