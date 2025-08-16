Güney Afrika'da Ulusal Diyalog Süreci Başladı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkenin en önemli sorunları olan işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzlukla mücadele amacıyla "ulusal diyalog" sürecini başlattı.

Yürütme başkenti Pretoria'da 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "Ulusal Diyalog Konvansiyonu"nda, hükümet ve muhalefet partileri, iş dünyası, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, akademi ve dini liderler dahil olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık bin delege bir araya geldi.

Konvansiyonda işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzluğun yanı sıra eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, arazi reformu ve çevresel adalet gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, konvansiyonun açılış konuşmasında, ülkenin işsizlik, eşitsizlik, yoksulluk ve kurumsal güven krizleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ramaphosa, ulusal diyalog sürecini "partizan bir platform değil, ulusal bir platform" olarak nitelendirerek, güveni yeniden inşa etmek, en derin zorlukları ele almak ve ortak bir gelecek şekillendirmek için başlatıldığını söyledi.

Bu süreçten, siyasi istikrar, ekonomik yenilenme ve toplumsal uyum için ortak bir ulusal vizyonla çıkmayı hedeflediklerini aktaran Ramaphosa, "Görevimiz, önümüzdeki altı ila sekiz ay boyunca ülke genelindeki topluluklarda gerçekleşecek binlerce kamuoyu diyaloğuna hazırlanmak." dedi.

Cumhurbaşkanı vatandaşların süreçte gelecekleriyle ilgili sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konvansiyon, Güney Afrika halkının ulusal diyaloğu devraldığı andır." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da işsizlik ve eşitsizlik

Yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği Güney Afrika'da, işsizlik oranı 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 32,2 seviyesine ulaştı.

Dünya Bankası verilerine göre, Gini katsayısı 0,63 olan ülke, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 63 milyonluk nüfusun yüzde 53'ü yoksulluk sınırının altında yaşarken, en zengin yüzde 10'luk kesim ülke servetinin yüzde 85'inden fazlasına sahip durumda.