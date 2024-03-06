Güney Afrika Dışişleri Bakanı, İsrail ablukasını kırmak için yardım konvoylarına asker eşliği çağrısı yaptı

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İsrail ablukasının kırılarak Gazze'ye insani yardımların geçişini sağlamak amacıyla "İsrail'in çok yakın dostu" ülkelerin askerlerinin yardım konvoylarına eşlik etmesi çağrısında bulundu.
Bakan Pandor, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması yolunda her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail ablukasındaki Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların ulaştırılması çağrısı yapan Pandor, "İsrail'in çok yakın dostu" ülkelerin askerlerinin Gazze sınırında konuşlandırılarak insani yardımların geçişi için destekte bulunmaları gerektiğini ifade etti.
Pandor, "Başkanları tarafından dünyanın bu güçlü silahlı kuvvetlerine, Refah sınırına gitmeleri ve yardım konvoylarının Gazze ve Batı Şeria'ya ulaştırılmasına eşlik etmeleri talimatı verilmeli. Eminim güvenli geçiş için onlara izin verilecek. İsrail güçleri tarafından onların üzerine ateş açılmasını hayal edemiyorum." şeklinde konuştu.
ABD ve İngiltere'ye çağrı yapan Pandor, "Gazze'ye yüzlerce yardım kamyonunun güvenli bir şekilde geçişine eşlik etmek üzere asker göndermeleri durumunda, bu hayat kurtaracak bir insani barış jesti olacaktır." dedi.
Bakan Pandor, herkesin derhal ateşkese odaklanması gerektiğini vurgulayarak ateşkes sağlanamadığı takdirde Gazze'de "inanılmaz bir trajedi" yaşanacağı uyarısı yaptı.
Filistin halkının daha fazla zarar görmesinden korktuğunu ifade eden Pandor, "İnsanları içinde bulundukları ölümcül durumdan kurtaramadığım için bir insan olarak kendimi tamamen işe yaramaz hissediyorum." diye konuştu.
Pandor, "Keşke Filistin halkına ve tüm Müslümanlara 'ramazanınız mübarek olsun' diyebilseydim ancak Filistin halkı için, eğer dünya bu acil meseleye bir an önce el atmazsa ölümcül bir durum görüyorum." dedi.
"İnsani ateşkes çağrısına destek veriyoruz"
Rasmussen de Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek İsrail'in, yardım konvoylarının geçişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.
Havadan yardımlar üzerine çalıştıkları bilgisini paylaşan Rasmussen, bu yardımların sınırlı kaldığını aktardı.
Rasmussen, "Gazze'de insani yardım tırlarının geçişi için acil olarak insani ateşkes çağrısına destek veriyoruz." dedi.
UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.
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