Güney Afrika Dışişleri Bakanı, İsrail ablukasını kırmak için yardım konvoylarına asker eşliği çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika Dışişleri Bakanı, İsrail ablukasını kırmak için yardım konvoylarına asker eşliği çağrısı yaptı

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İsrail ablukasının kırılarak Gazze'ye insani yardımların geçişini sağlamak amacıyla 'İsrail'in çok yakın dostu' ülkelerin askerlerinin yardım konvoylarına eşlik etmesi çağrısında bulundu. Pandor, Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması gerektiğini belirtti ve ABD ile İngiltere'ye de yardım konvoylarına asker göndermeleri çağrısında bulundu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davası da habere ek olarak verildi.

06.03.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İsrail ablukasının kırılarak Gazze'ye insani yardımların geçişini sağlamak amacıyla "İsrail'in çok yakın dostu" ülkelerin askerlerinin yardım konvoylarına eşlik etmesi çağrısında bulundu.

Bakan Pandor, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması yolunda her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ablukasındaki Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların ulaştırılması çağrısı yapan Pandor, "İsrail'in çok yakın dostu" ülkelerin askerlerinin Gazze sınırında konuşlandırılarak insani yardımların geçişi için destekte bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Pandor, "Başkanları tarafından dünyanın bu güçlü silahlı kuvvetlerine, Refah sınırına gitmeleri ve yardım konvoylarının Gazze ve Batı Şeria'ya ulaştırılmasına eşlik etmeleri talimatı verilmeli. Eminim güvenli geçiş için onlara izin verilecek. İsrail güçleri tarafından onların üzerine ateş açılmasını hayal edemiyorum." şeklinde konuştu.

ABD ve İngiltere'ye çağrı yapan Pandor, "Gazze'ye yüzlerce yardım kamyonunun güvenli bir şekilde geçişine eşlik etmek üzere asker göndermeleri durumunda, bu hayat kurtaracak bir insani barış jesti olacaktır." dedi.

Bakan Pandor, herkesin derhal ateşkese odaklanması gerektiğini vurgulayarak ateşkes sağlanamadığı takdirde Gazze'de "inanılmaz bir trajedi" yaşanacağı uyarısı yaptı.

Filistin halkının daha fazla zarar görmesinden korktuğunu ifade eden Pandor, "İnsanları içinde bulundukları ölümcül durumdan kurtaramadığım için bir insan olarak kendimi tamamen işe yaramaz hissediyorum." diye konuştu.

Pandor, "Keşke Filistin halkına ve tüm Müslümanlara 'ramazanınız mübarek olsun' diyebilseydim ancak Filistin halkı için, eğer dünya bu acil meseleye bir an önce el atmazsa ölümcül bir durum görüyorum." dedi.

"İnsani ateşkes çağrısına destek veriyoruz"

Rasmussen de Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek İsrail'in, yardım konvoylarının geçişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Havadan yardımlar üzerine çalıştıkları bilgisini paylaşan Rasmussen, bu yardımların sınırlı kaldığını aktardı.

Rasmussen, "Gazze'de insani yardım tırlarının geçişi için acil olarak insani ateşkes çağrısına destek veriyoruz." dedi.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika Dışişleri Bakanı, İsrail ablukasını kırmak için yardım konvoylarına asker eşliği çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti
    14:19 Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Demre ve Kumluca ilçelerinde hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Tütüncü, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin yardım elinin üreticilere en güzel şekilde uzanacağını belirtti. Ayrıca, doğal afetlere karşı hazırlıklı bir şehir hayalini kurduklarını ve çiftçilerin kendilerini güvence altına alması için sosyal farkındalık kampanyaları düzenleyeceklerini ifade etti.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kamu-Sen ile Buluştu
    14:18 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kamu-Sen ile Buluştu

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kamu-Sen ile buluşma programına katıldı. Büyükkılıç, buluşmada yaptığı konuşmada şehre, bayrağa ve insanlara olan aşklarını dile getirdi.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı: İliç'teki maden ocağı felaketi sonrası işletme ruhsatları iptal edilmedi
    14:18 CHP Genel Başkan Yardımcısı: İliç'teki maden ocağı felaketi sonrası işletme ruhsatları iptal edilmedi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası, işletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold'a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik. Yavuzyılmaz, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin hazırladıkları raporun sonuçlarını paylaştı. Rapor, toprak kaymasının doğal afet olmadığını ve siyanür içerikli milyonlarca ton yığın liç malzemesinden oluşan yapay bir dağın kaymasıyla meydana gelen bir felaket olduğunu ortaya koydu. Yavuzyılmaz, yığın liç sahasının yüksekliğinin 200 metrenin üzerine çıktığını ve dünyanın en tehlikeli ve en yüksek yığın liç sahası olduğunu belirtti. Ayrıca, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sorumluluğunu vurgulayarak istifasını talep etti.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,
    14:17 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İş-Pozitif Adana Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması

    ?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.

  • Adıyaman'da Kadınlara Özel Etkinlik Düzenlendi
    14:16 Adıyaman'da Kadınlara Özel Etkinlik Düzenlendi

    Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kadınların toplum içerisinde söz sahibi olmaları ve işgücüne katılımlarının arttırılması konuları ele alındı.

  • Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı
    14:16 Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir haftalık faaliyet raporunda, terör örgütünün propagandasını yapan 33 sosyal medya hesabının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın faaliyetlerinde bulunan 145 sosyal medya/URL adresi de kapatılması için BTK'ya bildirildi. Rapor kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 13 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde 46 kişi yakalandı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 35 gram Metamfetamin ele geçirildi ve 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma trafik timleri tarafından da 32 okul servis aracı kontrol edildi.

  • Mehmet Tosun, Bodrum'da turizm sektörünün sorunlarını konuştu
    14:14 Mehmet Tosun, Bodrum'da turizm sektörünün sorunlarını konuştu

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da turizm sektörünün sorunlarını ele almak için Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile bir araya geldi. Tosun, turizm sektöründe yaşanan sorunlara çözüm bulacaklarını ve Bodrum'un turizm çeşitliliğini artıracaklarını belirtti.

  • Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek
    14:14 Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek

    Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek. Yeni sezonda faaliyete geçecek olan şirket, üreticilere, yatırımcılara, alıcı ve satıcılara en iyi hizmeti sunacak. Ayrıca, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ.'de gerçekleşen işlemlere ait saklama hizmeti de verecek. Sistemin değişeceği ve SPK'dan uygunluk aranacağı belirtiliyor.

  • TEM Otoyolu'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun'da Defnedildi
    14:14 TEM Otoyolu'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun'da Defnedildi

    TEM Otoyolu'nda bir otomobilin, otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi, Samsun'un Yakakent ilçesinde toprağa verildi. Şükrü Okur, eşi Melek Okur ve çocukları Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur ile yakınları Fatma Gürsoy için cenaze namazı kılındıktan sonra aile kabristanlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Ankara'daki bir nikah töreninden döndükleri öğrenildi.


13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika Dışişleri Bakanı, İsrail ablukasını kırmak için yardım konvoylarına asker eşliği çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement