CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024'ün temmuz-eylül döneminde yüzde 0,3 oranında küçüldü.
Güney Afrika İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde tarım, ulaştırma ve ticaret sektörlerinde düşüş görüldü.
İmalat, madencilik, finans ve hizmet sektörlerinde ise büyüme kaydedildi.
Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Güney Afrika ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyümüştü.????
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika Ekonomisi 2024'te Küçüldü - Son Dakika
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