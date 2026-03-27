Güney Afrika, Fransa'nın G7 Davetini Geri Çekti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Fransa'nın G7 Zirvesi'ne katılması için Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya sunduğu daveti, ABD'den gelen yoğun baskılar ve boykot tehdidi nedeniyle geri çekmesini anlayışla karşıladığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Fransa'yı Güney Afrika'nın temsil edilmesi durumunda G7 Zirvesi'ni boykot etmekle tehdit ettiğini belirterek, "Sonuç olarak, G7'nin kilit bir üyesini kaybetme riskini göze alamadılar." dedi.

Magwenya, sürekli baskı ve tehditler neticesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya bizzat ilettiği davetin geri çekildiğini söyledi.

Paris yönetiminin bu kararının birkaç hafta önce Fransa'nın Pretorya Büyükelçisi David Martinon tarafından Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Magwenya, "Fransızların maruz kaldığı baskıyı anlayışla karşılıyoruz ve bu kararı kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın her koşulda sorunları diyalog yoluyla çözme çabasında olduğunu vurgulayan Magwenya, bu gelişmenin iki ülke arasındaki yakın ilişkilere zarar vermeyeceğini söyledi.

ABD'nin Güney Afrika boykotu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

Zirveye katılan liderlerden Macron, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı bu yıl haziran ayında Fransa'nın ev sahipliğinde Evian'da düzenlenecek zirveye davet etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'ya her zaman güvendik ve uluslararası meselelerde üstlendiği önemli göreve saygı gösteriyoruz. G7 ile ilgili olarak, Evian Zirvesi'ne Kenya'yı davet etmeyi seçtik." demişti.