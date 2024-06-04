Güney Afrika'nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika\'nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Durban şehrinde meydana gelen fırtına sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle birçok kişi evsiz kaldı ve kentin kuzeyindeki kıyı kesimi en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Devrilen ağaçlar ve açıkta kalan elektrik hatları nedeniyle bazı bölgelere erişim sağlanamadı.

04.06.2024 12:42
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Güney Afrika'nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, fırtına nedeniyle aralarında bir çocuğun bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi evsiz kaldı.

Kentin kuzeyindeki kıyı kesimi, fırtınadan en çok etkilenen bölgeler oldu. Fırtınanın etkilediği bazı bölgelere, devrilen ağaçlar ve açıkta kalan elektrik hatları nedeniyle erişilemedi.

???????Sosyal medyada paylaşılan fırtına görüntülerinde devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapandığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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