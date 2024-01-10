Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasına 320 bin imza destek verdi

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek için başlatılan kampanyada, 320 bin imza toplandı.

İngiltere'den, "change.org" sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına, bugün TSİ 19.00 itibarıyla dünyanın dört bir yanından 320 binden fazla kişi katıldı.

Kampanya çağrısında, Güney Afrika'nın ICJ'de başlattığı davaya destek mesajı verilerek, davanın Gazze halkının acılarına son vermesinin ümit edildiği belirtildi.

İlk duruşma yarın

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.