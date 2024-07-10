Güney Çin Denizi'nde Huangyan Dao'nun mükemmel çevre kalitesi ve sağlıklı mercan resifi ekosistemi belirlendi - Son Dakika
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Güney Çin Denizi'nde Huangyan Dao'nun mükemmel çevre kalitesi ve sağlıklı mercan resifi ekosistemi belirlendi

Güney Çin Denizi\'nde Huangyan Dao\'nun mükemmel çevre kalitesi ve sağlıklı mercan resifi ekosistemi belirlendi

Çin'e ait Huangyan Dao bölgesinin mükemmel bir çevre kalitesine ve sağlıklı mercan resifi ekosistemine sahip olduğu, Çin Bilimler Akademisi ve Guangxi Üniversitesi tarafından yayımlanan bir raporla ortaya konuldu.

10.07.2024 16:01
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Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Huangyan Dao bölgesinin mükemmel bir çevre kalitesine ve sağlıklı mercan resifi ekosistemine sahip olduğu belirlendi.

Huangyan Dao'nun Deniz Ekolojisi ve Çevre Durumuna İlişkin Araştırma ve Değerlendirme Raporu, Çarşamba günü Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi ve Guangxi Üniversitesi'ne bağlı çok sayıda kurum tarafından ortaklaşa yayımlandı.

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

"Çarşamba günü yayımlanan bir raporda, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Huangyan Dao bölgesinin mükemmel bir çevre kalitesine ve sağlıklı mercan resifi ekosistemine sahip olduğu belirtildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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