Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaşan gemideki yardımlar kamyonlara yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaşan gemideki yardımlar kamyonlara yüklendi

Gazze Şeridi'ne deniz koridoru üzerinden ulaşan ve 200 tonluk yardım taşıyan gemi, yardımlarını kamyonlarla Gazze'nin kuzeyine götürmek üzere boşalttı. İsrail'in sınırdan yapılan yardımları kısıtlaması nedeniyle yardımlar deniz yoluyla ulaştırılıyor. Yardım operasyonunu yürüten World Central Kitchen tarafından yapılan açıklamada, ikinci geminin de yüzlerce ton gıda ile Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Deniz koridoru üzerinden yardım gönderme girişimi, Gazze'deki açlık krizinin hafiflemesine yardımcı olmayabilir.

16.03.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaşan gemideki yardımlar kamyonlara yüklendi

Yardımlar, kamyonlarla Gazze'nin kuzeyine ulaştırılacak

GAZZE - Gazze Şeridi'ne deniz koridoru üzerinden 200 tonluk yardım taşıyan ve dün Gazze açıklarına ulaşan gemi, gece saatlerinde tüm kargosunu boşalttı. Yardımların kamyonlarla Gazze'nin kuzeyine götürülmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'ne sınırdan yapılan yardımların İsrail tarafından kısıtlanması nedeniyle yardımlar deniz yoluyla ulaştırılıyor. Yeni oluşturulan deniz koridoru kapsamında 200 tonluk gıda yardımıyla Güney Kıbrıs'tan yola çıkan ve dün Gazze kıyılarına ulaşan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi, tüm yükünü boşaltarak görevini tamamladı. Gazze'nin güneybatısı kıyısına inşa edilen iskelenin yakınlarına gelen gemideki yardım malzemeleri, küçük teknelerle kıyıya ulaştırıldı. Yardım operasyonunu yürüten ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, "WCK, deniz yoluyla getirilen 200 ton pirinç, un ve diğer yardımları boşaltıyor. Bu sevkiyat karaya ulaştırılırken, aynı zamanda ikinci gemimiz de yüzlerce ton gıdayla Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazırlanıyor" ifadeleri kullandı.

Kamyonlara yüklenen yardımlar Gazze'nin kuzeyine dağıtılacak

İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece saatlerinde yapılan açıklamada ise, "World Central Kitchen organizasyonunda insani yardım taşıyan gemi, bugün Gazze deniz sahasına ulaştı. Bu, Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi ve hükümetin kararına uygun olarak koordineli bir şekilde gerçekleşti. Bölgenin güvenliğini sağlamak için IDF deniz ve kara kuvvetleri konuşlandırıldı. Gemide bulunan 130 palet insani yardım malzemesi ve 115 ton gıda ve su, Gazze'nin kuzeyine dağıtılmak üzere WCK'ya ait 12 kamyona yüklendi. Gemiler ve kargolar kapsamlı bir güvenlik denetiminden geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Deniz koridoru oluşturulmuştu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını 8 Mart'ta duyurmuştu. ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen organizatörlüğünde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk gemi Open Arms, 12 Mart'ta Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından yola çıkmıştı.

Deniz koridoru üzerinden yardım gönderme girişiminin başarılı olması durumunda Gazze'deki açlık krizinin hafiflemesi bekleniyor. Ancak uluslararası yardım kuruluşları, bölgeye deniz yoluyla ve havadan yardım göndermenin, yaşanan zorlukları telafi etmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Gazze, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaşan gemideki yardımlar kamyonlara yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Meral Akşener: Her bir siyasi parti kendi projeleriyle yarışmalı
    20:59 Meral Akşener: Her bir siyasi parti kendi projeleriyle yarışmalı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak siyasetinde başarılı netice alamadıklarını belirterek, 'Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede.' dedi. Akşener, Uşak programı kapsamında Kemalöz Semt Pazarı ile Dikilitaş Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür için vatandaşlardan destek istedi.

  • Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka'ya 1 sayı farkla mağlup oldu
    20:58 Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka'ya 1 sayı farkla mağlup oldu

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.

  • Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli
    20:57 Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli

    Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.

  • Bursa'da motosiklet kaza yaptı: Sürücü ağır yaralandı
    20:55 Bursa'da motosiklet kaza yaptı: Sürücü ağır yaralandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde refüjdeki ağaca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı
    20:51 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı

    Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.

  • Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Yollar Ayrıldı
    20:49 Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Yollar Ayrıldı

    Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.

  • Özgür Özel:
    20:48 Özgür Özel: "İsrail'in Ticaretini Kim Ayakta Tutuyorsa Filistin'e İhanet Ediyordur"

    CHP Milletvekili Özgür Özel, Antalya'da bir iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin'deki katliama dikkat çekerek, Filistin ile dayanışmanın İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla mümkün olduğunu belirtti. Özel, ayrıca deprem bölgesine yardımda bulunan yerel yöneticilere teşekkür etti ve Filistin'de kalıcı bir ateşkes ve barış talep etti.


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:12 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaşan gemideki yardımlar kamyonlara yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement