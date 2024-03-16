- Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaşan gemideki yardımlar kamyonlara yüklendi
Yardımlar, kamyonlarla Gazze'nin kuzeyine ulaştırılacak
GAZZE - Gazze Şeridi'ne deniz koridoru üzerinden 200 tonluk yardım taşıyan ve dün Gazze açıklarına ulaşan gemi, gece saatlerinde tüm kargosunu boşalttı. Yardımların kamyonlarla Gazze'nin kuzeyine götürülmesi bekleniyor.
Gazze Şeridi'ne sınırdan yapılan yardımların İsrail tarafından kısıtlanması nedeniyle yardımlar deniz yoluyla ulaştırılıyor. Yeni oluşturulan deniz koridoru kapsamında 200 tonluk gıda yardımıyla Güney Kıbrıs'tan yola çıkan ve dün Gazze kıyılarına ulaşan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi, tüm yükünü boşaltarak görevini tamamladı. Gazze'nin güneybatısı kıyısına inşa edilen iskelenin yakınlarına gelen gemideki yardım malzemeleri, küçük teknelerle kıyıya ulaştırıldı. Yardım operasyonunu yürüten ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, "WCK, deniz yoluyla getirilen 200 ton pirinç, un ve diğer yardımları boşaltıyor. Bu sevkiyat karaya ulaştırılırken, aynı zamanda ikinci gemimiz de yüzlerce ton gıdayla Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazırlanıyor" ifadeleri kullandı.
Kamyonlara yüklenen yardımlar Gazze'nin kuzeyine dağıtılacak
İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece saatlerinde yapılan açıklamada ise, "World Central Kitchen organizasyonunda insani yardım taşıyan gemi, bugün Gazze deniz sahasına ulaştı. Bu, Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi ve hükümetin kararına uygun olarak koordineli bir şekilde gerçekleşti. Bölgenin güvenliğini sağlamak için IDF deniz ve kara kuvvetleri konuşlandırıldı. Gemide bulunan 130 palet insani yardım malzemesi ve 115 ton gıda ve su, Gazze'nin kuzeyine dağıtılmak üzere WCK'ya ait 12 kamyona yüklendi. Gemiler ve kargolar kapsamlı bir güvenlik denetiminden geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
Deniz koridoru oluşturulmuştu
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını 8 Mart'ta duyurmuştu. ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen organizatörlüğünde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk gemi Open Arms, 12 Mart'ta Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından yola çıkmıştı.
Deniz koridoru üzerinden yardım gönderme girişiminin başarılı olması durumunda Gazze'deki açlık krizinin hafiflemesi bekleniyor. Ancak uluslararası yardım kuruluşları, bölgeye deniz yoluyla ve havadan yardım göndermenin, yaşanan zorlukları telafi etmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.
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