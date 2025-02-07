Güney Kore'de DeepSeek'e Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
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Güney Kore'de DeepSeek'e Güvenlik Uyarısı

Güney Kore, DeepSeek yapay zeka uygulamasının kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle sınırladı.

07.02.2025 15:47
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Güney Kore'de "güvenlik endişesi" sebebiyle Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının ihtiyatlı kullanılması tavsiye edildi.

Ülkedeki birçok bakanlığın kurum içi cihazlarda DeepSeek'in kullanımına erişim engeli getirmesinin ardından Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) da güvenlik uyarısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, PIPC'in konuyla ilgili açıklamasında, "DeepSeek yapay zeka modeline ilişkin güvenlik endişelerinin sürmesi sebebiyle uygulamanın ihtiyatla kullanılmasını öneriyoruz." denildi.

PIPC, şirketin kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi almak amacıyla DeepSeek'in Çin'deki merkezine resmi soruşturma talebi göndermelerinin ardından bu uyarıyı yayımladığını açıkladı.

PIPC, ayrıca diplomatik kanallar aracılığıyla Çin hükümetiyle de konuyu istişare yapmayı planladığını bildirdi.

Kamuya ait cihazlarda DeepSeek'e erişim engeli getirildi

Güney Kore Dışişleri, Ticaret ve Çevre Bakanlıkları, güvenlik endişeleri nedeniyle DeepSeek'in kurum içi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.

Benzer şekilde Hollanda da kamu kurumlarında söz konusu uygulamanın kullanımını yasaklamıştı.

Aynı zamanda ABD'de de DeepSeek'in hassas verileri paylaştığına dair bulguların tespit edilmesiyle uygulamanın kamu kurumlarında yasaklanması amacıyla yasa tasarısı hazırlanmıştı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Güney Kore, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de DeepSeek'e Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

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