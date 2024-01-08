Güney Kore\'de Katılımcıların Yüzde 90\'ı Köpek Eti Yemeyi Düşünmüyor

Güney Kore'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 90'ından fazlası köpek eti yemeyi düşünmediğini belirtti.

The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Koreli hayvan hakları grubu Aware tarafından ülke genelinde 2 bin yetişkinle yapılan ankette her 10 Güney Koreliden 9'unun köpek eti yemek istemediği tespit edildi.

Aralık 2023'te yapılan ankette katılımcıların yüzde 93,4'ü gelecekte köpek eti yemeye niyetleri olmadığını ifade ederken, bu oran 2022 yılında yapılan ankette yüzde 88,6 olarak kaydedilmişti.

Anket köpek etinin nüfusun sadece küçük bir kısmı tarafından tüketildiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 94,5'i geçen yıl köpek eti yemediklerini bildirdi.

Evcil hayvan sahibi olan katılımcıların yüzde 94,7'si, olmayanların ise yüzde 92,7'si köpek eti yemeyeceklerini beyan etti.

Katılımcılara köpek eti tüketmek istememelerinin ardındaki nedenler sorulduğunda, yüzde 53,5'i tiksindiğini aktarırken, yüzde 18,4'ü köpeklerin yetiştirilip kesildiği süreci "acımasız" olarak değerlendirdi.

Yüzde 7,1'lik kesim ise toplumdaki köpek etine yönelik olumsuz algıyı dikkate aldığını kaydetti.

Anket, nüfusun giderek artan bir yüzdesinin köpek eti yasağına olumlu yaklaştığını ortaya koydu.

Yasağı destekleyenlerin oranı 2022'de yüzde 72,8 iken bu sayı 2023'te yüzde 82,3'e yükseldi.

Anket sonuçları, Güney Kore hükümetinin köpek eti tüketimini yasaklayan yasa tasarısı hazırladığı dönemde kamuoyuna açıklandı.