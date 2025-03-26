Güney Kore'de Orman Yangınları Bilançosu Korkutuyor - Son Dakika
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Güney Kore'de Orman Yangınları Bilançosu Korkutuyor

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 26'ya yükseldi. 27 bin kişi tahliye edildi.

26.03.2025 14:32
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- Güney Kore'deki orman yangınında ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 26'ya yükseldi

SEUL - Güney Kore'de 6 gündür kontrol altına alınamayan orman yangınlarında can kaybı 24'e, yaralı sayısı 26'ya yükseldi. Alevler en az 17 bin 398 hektarlık alanı küle çevirirken, 27 bin kişi tahliye edildi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde etkili olan ve 6 gündür kontrol altına alınamayan orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. Ölümlerin 20'sinin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinden, 4'ünün ise Güney Gyeongsang eyaletindeki Sancheong bölgesinden kayda geçtiği ifade edildi. Yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun da bilançoya dahil olduğu aktarıldı. Yangınlarda 26 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Alevler en az 17 bin 398 hektarlık ormanlık alanı küle çevirirken, 209 yapıya zarar verdi. Riskli bölgelerde yaşayan 27 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Geçici Devlet Başkanı Han, halka çağrı yapmıştı

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin "şimdiye kadar görülen en kötü orman yangınları" ile mücadele ettiğini söylemişti. Han, "Elimizdeki tüm mevcut personeli ve ekipmanı seferber ederek yangınlarla mücadele ediyoruz. Ancak durum olağandışı" ifadelerini kullanmıştı. Han, 128 helikopter, bin 144 askeri personel, 3 bin 135 itfaiye personeli, bin 186 destek personeli ve 4 bin 652 kamu görevlisinin söndürme çalışmalarına katıldığını aktarmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Orman Yangınları Bilançosu Korkutuyor - Son Dakika

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