Güney Kore'de Sıkıyönetim İddiaları Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Sıkıyönetim İddiaları Reddedildi

Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho, Güney Kore'de yeni bir sıkıyönetim ilan edileceği iddialarını reddetti.

06.12.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho, ülkede yeni bir sıkıyönetim ilan edileceği iddialarını reddederek, böyle bir şeyin olması durumunda buna uyulmayacağını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, ülkede "yeni bir sıkıyönetim" ilan edileceği iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

Bu iddiaların doğru olmadığını belirten Kim, "Bir sıkıyönetim olursa bile, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bunu asla kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Özel Harp Komutanı Kwak emirlere uymamış

Ordu Özel Harp Komutanı Kwak Jong-keun ise muhalefet partililerle görüşerek, sıkıyönetim ilan edilen gün yaşananları anlattı.

Sıkıyönetimin ilan edildiği 3 Aralık'ta eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tarafından, Ulusal Meclis binasındaki milletvekillerini dışarı çıkarmasının emredildiğini söyleyen Kwak, "Emre itaatsizlik olacağını bildiğim halde bu görevi yerine getirmedim. Çünkü bana göre bu yasa dışı bir eylemdi." diye konuştu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim İddiaları Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
08:14 Anaokulu ücretleri Oxford’u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:36 En düşük emekli maaşına seyyanen zam En düşük emekli maaşına seyyanen zam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 20:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim İddiaları Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.