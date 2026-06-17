Güney Kore'de Sınır Kontrolü Rahatlayacak - Son Dakika
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Güney Kore'de Sınır Kontrolü Rahatlayacak

17.06.2026 10:55
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Güney Kore, askeri bölgelerde sivillerin erişimini azaltacak yeni düzenlemeler yapıyor.

Güney Kore'nin, Koreler arası sınırda yer alan askeri kontrol altındaki bölgede sivillerin erişimine yönelik kısıtlamaları azaltacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ahn, iki Kore'nin sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) 10 kilometre güneyine kadar uzanan tampon bölge niteliğindeki Sivil Kontrol Hattı'nın (CCL) ortalama 6 kilometreye düşürüleceğini açıkladı.

CCL'nin sivillerin erişimini kısıtlamak ve askeri operasyonların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Ahn, gelecekteki güvenlik ortamına uyum sağlamak için CCL'ye yönelik bir düzenleme planı geliştirdiklerini kaydetti.

Savunma Bakanlığı da plan kapsamında "Kontrollü Koruma Bölgesi" olarak sınıflandırılan CCL'nin "Kısıtlı Koruma Bölgesi" statüsüne dönüştürüleceğini belirterek, bunun da ilgili makamların onayıyla arazi geliştirme ve inşaat faaliyetlerine izin verilmesini sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu planın, ???????nihai hale getirilmesinin ardından aşamalar halinde uygulamaya konulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sınır Kontrolü Rahatlayacak - Son Dakika

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