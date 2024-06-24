Güney Kore\'de Tarihi Sıcaklık Rekoru Kırıldı

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Güney Kore'de şimdiye kadarki en sıcak haziran ayının yaşandığı açıklandı.

Asia News Network'ün haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresi, "en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu.

Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 1-20 Haziran'da hava sıcaklığının 33 derece üstüne çıktığı gün sayısının 2,4'e ulaştığı, bunun bir önceki sıcaklık rekorunun kırıldığı 2018'de 1,5 olduğu belirtildi.

Bu yılki ilk sıcak hava dalgası uyarısının 10 Haziran'da yapıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl ise 17 Haziran'da duyurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 19 Haziran'da başkent Seul de dahil olmak üzere ülke genelinde 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildiği ve temmuz-ağustos döneminde sıcaklıkların daha da artacağı ifade edildi.