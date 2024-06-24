Güney Kore'de Tarihi Sıcaklık Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de Tarihi Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Güney Kore\'de Tarihi Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Güney Kore Meteoroloji İdaresi, ülkenin tarihindeki en sıcak haziran ayının yaşandığını duyurdu. 1-20 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklığı 33 derecenin üzerine çıkan gün sayısı 2,4'e ulaştı. Geçen yılın rekoru olan 1,5 günü geride bırakan Güney Kore'de, temmuz-ağustos döneminde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

24.06.2024 15:46
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Güney Kore'de şimdiye kadarki en sıcak haziran ayının yaşandığı açıklandı.

Asia News Network'ün haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresi, "en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu.

Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 1-20 Haziran'da hava sıcaklığının 33 derece üstüne çıktığı gün sayısının 2,4'e ulaştığı, bunun bir önceki sıcaklık rekorunun kırıldığı 2018'de 1,5 olduğu belirtildi.

Bu yılki ilk sıcak hava dalgası uyarısının 10 Haziran'da yapıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl ise 17 Haziran'da duyurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 19 Haziran'da başkent Seul de dahil olmak üzere ülke genelinde 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildiği ve temmuz-ağustos döneminde sıcaklıkların daha da artacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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