Güney Kore'de Tıp Fakültesi Kontenjanları Protestoları Devam Ediyor

Güncel

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması konusundaki protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Eğitim Bakanı Lee Ju-ho, ülkede protestolara neden olan tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Lee, 2 bin kişilik ek kontenjanın yüzde 82'sinin 27 üniversiteye paylaştırıldığını kaydederek yüzde 18'inin de Seul'e yakın Gyeonggi ve Incheon bölgelerindeki 5 tıp fakültesine paylaştırıldığını aktarıldı.

Başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmedi.

Kore Tabipler Birliğinden (KMA) yapılan açıklamada, ek kontenjanların paylaştırılması "son geri dönüş yolunun yok edilmesi" şeklinde değerlendirilirken Birlik üyeleriyle genel greve gitmeyi görüşecekleri ifade edildi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta Seul olmak üzere, birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Kore Tabipler Birliği (KMA) yetkililerinden Park Myung-ha, stajyer doktorların protestolarına destek verdikleri iddiasıyla kendisinin ve meslektaşı Kim Taek-woo'nun mesleki lisanslarının 15 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle askıya alındığını aktarmıştı.

Bir grup doktor, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong ve İkinci Bakan Yardımcısı Park Min-soo'a ilişkin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne şikayette bulunmuş, Cho ve Park'ı "görevini suistimal etmekle" suçlamıştı.