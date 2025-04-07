Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da

Eski Başkan Yoon Suk Yeol'ün azledilmesinin ardından seçimler 3 Haziran'da yapılacak.

07.04.2025 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu tarihin, yarın Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında yapılacak kabine toplantısında onaylanması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesinin azil kararı sonrası ülkenin en geç 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gitmesi gerekiyor.

Tarih onaylanırsa, seçim takvimine göre adaylar en geç 11 Mayıs'a kadar başvuru yapacak ve seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'da yapılacak seçimin ardından göreve başlayacak.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore’de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü Güney Kore'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü
Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri Anneden dikkat çeken sözler Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler
Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti
Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı
Özgür Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt
Premier Lig’de skandal Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba Premier Lig'de skandal! Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
07:48 İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
14:06 İsmail Kartal’ın takımı Persepolis’te salgın var İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'te salgın var
13:50 “Dur“ ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı "Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı
13:47 Premier Lig’de skandal Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba Premier Lig'de skandal! Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba
13:34 Özgür Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt
13:24 Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı
13:22 Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
13:17 Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti
12:56 Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri Anneden dikkat çeken sözler Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler
12:46 Güney Kore’de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü Güney Kore'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 08:36:05. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement