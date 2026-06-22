Güney Kore'den Orta Doğu'ya Özel Görev Gücü

Güney Kore hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası yeniden inşa sürecine katılmak amacıyla özel görev gücü kurduğunu duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Orta Doğu'ya yönelik özel bir görev gücü kurduklarını açıkladı.

Cho, söz konusu görev gücünün, Orta Doğu ülkelerinin yeniden inşa sürecindeki ihtiyaçlarını belirleyerek Güney Koreli şirketlerin bölgedeki projelerde daha etkin rol almasını ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Güney Kore bağlantılı gemilere ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiklerini aktaran Cho, "Kendi gemilerimiz de dahil olmak üzere tüm gemilerin serbest ve güvenli geçişinin en kısa sürede yeniden sağlanması için ilgili ülkelerle işbirliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Ayrıca Cho, yakın zamanda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yapmak üzere Tahran yönetimi ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.