Güney Kore Devlet Başkanı Lee, diplomaside boyun eğici tutumdan kaçınılmasını istedi - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, diplomaside boyun eğici tutumdan kaçınılmasını istedi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, kabine toplantısında diplomaside ulusal çıkarların ve onurun korunması, boyun eğici tutumdan kaçınılması gerektiğini söyledi. Lee, ABD ile ittifakın çok önemli olduğunu ve yatırım projelerinde ulusal çıkarlara uygun sonuç alındığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesinin ABD ile ittifakının önemini vurgulayarak, diplomaside ulusal çıkarların ön planda tutulması ve "boyun eğici" tutumdan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, kabine toplantısında konuştu.

Diplomasinin Güney Kore'nin onurunu ve ulusal çıkarlarını koruyacak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Lee, her türlü boyun eğici tutumdan kaçınılması çağrısı yaptı.

Lee, "Güney Kore diplomasisinin temel ilkesi pragmatizmdir. Güney Kore için en önemli şey ulusal çıkarlarıdır." ifadesini kullandı.

ABD ile ittifakın "çok önemli" olduğunu ve Güney Kore dış politikasının temel eksenini oluşturduğunu belirten Lee, ülkeler arasında görüş ayrılıklarının kaçınılmaz olduğunu ancak bunların sürekli diyalog ve koordinasyon yoluyla ele alınmaları gerektiğini vurguladı.

Lee, Güney Kore'nin Washington yönetimiyle ABD yatırım projeleri konusunda vardığı anlaşmaya da değinerek, uzun süren müzakereler sonucunda ülkesinin ulusal çıkarlarına en uygun sonuçları elde ettiğini söyledi.

Devlet Başkanı Lee'nin açıklamaları, ABD yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer tesislerine ilişkin istihbarat paylaşımına getirdiği kısıtlamaların ardından geldi.

Kaynak: AA
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