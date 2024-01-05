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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi hakkındaki soruşturma çağrısını veto etti - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi hakkındaki soruşturma çağrısını veto etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi Kim Keon-hee'ye yönelik hisse senedi fiyatlarını manipüle ettiği iddialarının soruşturulması çağrısını yapan yasa tasarısını veto etti. Yoon'un kararı, başkanlık kabinesi tarafından da onaylandı. Kim ise suçlamaları reddetmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi hakkındaki soruşturma çağrısını veto etti
05.01.2024 - 13:23,
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi Kim Keon-hee'ye "hisse senedi fiyatlarını manipüle ettiği" gerekçesiyle soruşturma açılması çağrısı yapan yasa tasarısını veto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Parlamentoya sunulan yasa tasarısı için veto hakkını kullandı.

Yoon'un kararı, vetodan önce başkanlık kabinesi tarafından da onaylandı.

Söz konusu tasarı, Yoon'un eşi Kim'in "Deutsch Motors" isimli şirketin hisse senedi fiyatlarını 2009 ila 2012 yıllarında manipüle ettiği iddialarının soruşturulması için çağrıda bulunuyordu.

Kim, suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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Güney Kore, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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