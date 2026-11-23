Güney Kore ve Moğolistan, kritik mineraller, ticaret ve teknoloji alanlarında ikili işbirliğini ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede kritik mineraller, ticaret ve teknoloji alanlarında ikili işbirliği ele alındı.

Bakan Cho görüşmede, "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA)" imzalanmasına yönelik ortak çabaların hızlandırılması çağrısında bulunarak, bu durumun ikili ticaret ve yatırımların genişletilmesi için bir temel oluşturacağını belirtti.

Battsetseg söz konusu ziyaretle, son 10 yılda ülkesinden Güney Kore'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.