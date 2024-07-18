Güney Kore, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balonları göndermeye devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balonları göndermeye devam ettiğini açıkladı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye doğru çöp taşıyan balonlar göndermeye devam ettiğini duyurdu. Kuzey Kore'nin gönderdiği balonlar başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerliyor. Halka düşen balonlara dokunmamaları ve yetkililere bildirmeleri tavsiye edildi. Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler ise Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e göndermişti.

18.07.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore; Kuzey Kore'nin, içerisinde çöp bulunan balonları göndermeye devam ettiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye doğru yeniden çöp taşıyan balonlar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin gönderdiği balonların başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerlediğinin belirlendiği aktarıldı.

Halkın düşen balonlara dokunmaması ve bunları orduya ya da polise bildirmesi tavsiye edildi.

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore, Güney Kore, Pyongyang, Seul, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balonları göndermeye devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararına karşılık nükleer başlıklı füzeleri konuşlandırabilir Rusya, ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararına karşılık nükleer başlıklı füzeleri konuşlandırabilir
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balonları göndermeye devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement