Güney Kore, Kuzey Kore'nin Propaganda Hoparlörlerini Açıkladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin mayıs ve haziran aylarında sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerinin" sayısını artırdığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS), "propaganda yayını yapan hoparlörlere" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Seul yönetiminin Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında bu hoparlörleri kaldırma adımına Pyongyang tarafının mayıs ve haziranda bunların sayısını artırarak karşılık verdiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, hoparlörlerin faal durumda olmadığı kaydedildi.

Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayan Güney Kore, 6 Ağustos'ta bu işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore, ayrıca Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini belirtmişti.