Güney Kore Mahkemesi, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını onayladı - Son Dakika
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Güney Kore Mahkemesi, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını onayladı

Güney Kore Mahkemesi, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını onayladı

Güney Kore'deki Seul Bölge Mahkemesi, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararının durdurulmasına karşı açılan davada hükümeti haklı buldu. Mahkeme, doktorların kontenjan artışını engelleme talebini reddetti. Doktorlar, kararı ülkenin en üst yargı makamına taşıyacak.

16.05.2024 14:01
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Güney Kore'deki Seul Bölge Mahkemesi, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararının durdurulmasına karşı açılan davada hükümeti haklı buldu.

Seul Bölge Mahkemesi, Güney Kore hükümetinin tıp fakültesi kontenjanlarını artırma planını durdurmaya yönelik açılan davadaki kararını açıkladı.

Mahkeme, tıp fakültelerindeki 2 bin kişilik kontenjan artışını protesto eden doktorların söz konusu artışın engellenmesi talebini reddettiğini bildirdi.

Doktorların, bölge mahkemesinin kararını, ülkenin en üst yargı makamı olan Güney Kore Yüksek Mahkemesine taşıması bekleniyor.

Güney Kore Tıp Profesörleri Derneğinin hükümetin tıp fakültelerindeki kontenjan artırımına ilişkin yürütmeyi durdurma talebi, 2 Nisan'da, Seul İdare Mahkemesince reddedilmişti.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Mahkemesi, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını onayladı - Son Dakika

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