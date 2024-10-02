Güney Kore Orta Doğu'dan Tahliye İçin Uçak Gönderiyor

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Güney Korelilerin tahliyesi için askeri nakliye uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından bölgedeki Güney Korelilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri görüşmek üzere üst düzey hükümet yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jeong Hye-jeon, yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı, İsrail ve Orta Doğu'daki vatandaşlarımızın korunmasının birinci öncelik olduğunu söyleyerek Güney Korelilerin tahliyesi için askeri nakliye uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı verdi." dedi.

Jeong, Yoon'un, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun, Güney Kore'nin enerji arzını ve tedarik zincirini etkilediğini belirterek, bunun ekonomileri üzerindeki olası etkilerini en aza indirmek için "önleyici" tedbirler almak üzere Orta Doğu'daki durumun 24 saat izlenmesi talimatı da verdiğini aktardı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının verilerine göre Lübnan'da 130, İran'da 110 ve İsrail'de 480 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.