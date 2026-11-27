Güney Kore'de polis, bağımsız milletvekili Han Dong-hoon'a, bir soruşturmaya ait kayıtların sızdırıldığı iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı ve savcılık ofislerine baskın düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Metropolitan Polis Ajansı, Adalet Bakanlığı, Yüksek Savcılık ve Seul Batı Bölge Savcılığına baskın yaptı.

Baskın, eylül ayında iktidardaki Demokrat Partinin Han hakkında "resmi sırları ifşa etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi.

Han, o dönem Adalet Bakanı adayı Kim Seung-won'a yönelik soruşturma kayıtlarını ortaya dökmüş, bu da Han'ın bu kayıtları nasıl elde ettiğine dair soru işaretleri doğurmuştu.