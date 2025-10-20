Güney Kore, Savunma Yatırımlarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Kore, Savunma Yatırımlarını Artırıyor

20.10.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Lee, 2030'a kadar havacılık ve savunma araştırmalarına büyük bütçe ayıracaklarını duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, hükümetin 2030 yılına kadar savunma ve havacılık alanlarında araştırma ve geliştirme yatırımlarını önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı (ADEX) 2025'in açılışında konuşma yaptı.

Güney Kore'yi dünyanın en büyük dört savunma gücünden biri haline getirme vizyonunu sürdüreceklerini kaydeden Lee, hükümetin temel teknolojileri güvence altına alma ve silah sistemlerini geliştirme çabalarını desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar savunma ile havacılık sektörlerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına "eşi benzeri görülmemiş bir bütçe" aktarılacağını açıkladı.

Lee, yatırımların, özel yarı iletkenler gibi yerli teknolojilerin, bileşenlerin ve malzemelerin savunma uygulamaları için bağımsız şekilde geliştirilmesine odaklanacağını belirtti.

Yenilikçi teknolojilerin daha hızlı uygulanabilmesi için mevzuat ve politika alanında kapsamlı reformlar yapılacağını açıklayan Lee, ayrıca orta ölçekli şirketlerin savunma ve havacılık sektörlerine katılımını kolaylaştırmak için giriş engellerinin azaltılacağını ifade etti.

Savunma ve havacılık sektörlerinin yüksek finansman ve uzmanlık gerektirdiğine dikkati çeken Lee, küresel işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Teknoloji, Havacılık, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Savunma Yatırımlarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek

01:18
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
23:54
Dehşet anları Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
23:45
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 02:48:12. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Savunma Yatırımlarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.