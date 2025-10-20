Güney Kore, Savunma Yatırımlarını Artırıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, hükümetin 2030 yılına kadar savunma ve havacılık alanlarında araştırma ve geliştirme yatırımlarını önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı (ADEX) 2025'in açılışında konuşma yaptı.

Güney Kore'yi dünyanın en büyük dört savunma gücünden biri haline getirme vizyonunu sürdüreceklerini kaydeden Lee, hükümetin temel teknolojileri güvence altına alma ve silah sistemlerini geliştirme çabalarını desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar savunma ile havacılık sektörlerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına "eşi benzeri görülmemiş bir bütçe" aktarılacağını açıkladı.

Lee, yatırımların, özel yarı iletkenler gibi yerli teknolojilerin, bileşenlerin ve malzemelerin savunma uygulamaları için bağımsız şekilde geliştirilmesine odaklanacağını belirtti.

Yenilikçi teknolojilerin daha hızlı uygulanabilmesi için mevzuat ve politika alanında kapsamlı reformlar yapılacağını açıklayan Lee, ayrıca orta ölçekli şirketlerin savunma ve havacılık sektörlerine katılımını kolaylaştırmak için giriş engellerinin azaltılacağını ifade etti.

Savunma ve havacılık sektörlerinin yüksek finansman ve uzmanlık gerektirdiğine dikkati çeken Lee, küresel işbirliğinin önemini vurguladı.