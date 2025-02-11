Güney Kore ve ABD'den Canlı Atış Tatbikatı

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Güney Kore ve ABD birlikleri, Kuzey Kore sınırı yakınında geniş çaplı canlı atış tatbikatı düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, iki ülkenin birliklerinin, ortak operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde, geniş çaplı canlı atış tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Tank, obüs, helikopter ve saldırı uçaklarının kullanıldığı tatbikatta, yaklaşık 2000 askerin yer aldığı aktarıldı.