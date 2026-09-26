Güney Kore ve Meksika, savunma ve yapay zekada 17 mutabakat zaptı imzaladı

Güney Kore ve Meksika, ekonomi, savunma ve yapay zeka alanlarında ikili işbirliğini genişletmeye yönelik 17 mutabakat zaptına imza attı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Meksika ziyaretinde Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi.

Meksikalı mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lee, Kore-Meksika Ortak Eylem Planı 2026-2030'un imzalandığını duyurdu.

Lee, eylem planının Güney Kore ve Meksika'nın yapay zeka, teknoloji, uzay ve savunma dahil olmak üzere ileri sanayi alanlarında ikili işbirliğini genişletmesini öngördüğünü kaydetti.

Lee ayrıca, iki liderin Meksika'nın askeri modernizasyon çabalarına katkıda bulunma yollarını araştırma konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.

Güney Kore ve Meksika arasında ekonomi, savunma, havacılık ve yapay zeka alanlarında işbirliğini içeren toplam 17 mutabakat zaptı imzalandı.