Güney Kore Yüksek Mahkemesi, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını destekledi

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Güney Kore Yüksek Mahkemesi, kırsal kesimde ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararının durdurulması davasında hükümet lehine karar açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Yüksek Mahkemesi, daha önce Bölge Mahkemesi tarafından reddedilen davada, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararının durdurulması için "hiçbir gerekçe" olmadığına hükmetti.

Gelecekte doktor sıkıntısı yaşanması ihtimaline vurgu yapılan mahkeme kararında, "Halk sağlığında kritik bir rol oynayan tıp fakültelerinde kapasitelerin genişletilmesini önemli ölçüde engelleyebileceğinden tıp fakültelerine kabul kotasındaki artışın askıya alınması endişe verici olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme ayrıca olası bir "kapasiteyi artırma kararının durdurulması" yönündeki uygulamanın tıp fakültesini hedefleyen lise öğrencileri arasında büyük bir kafa karışıklığına neden olabileceğini belirtti.

Yüksek Mahkemenin kararının, alt mahkemelerde bekleyen bazı benzer ihtiyati tedbir kararına yönelik davalar için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu. İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti. Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.