Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal

14.02.2026 23:18
15-16 Şubat'ta Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında, 15 Şubat'ta Erdek'ten saat 19.30 ve Marmara'dan saat 21.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Aynı hatta Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten saat 06.20, Marmara'dan saat 07.00, Balıklı'dan saat 08.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin tarifesine uygun şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada da 15 Şubat'ta saat 16.00'daki Tekirdağ-Saraylar-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ile Erdek-Avşa-Marmara-Erdek, saat 19.00'daki Saraylar-Erdek seferleri ve Marmara ile Avşa limanlarından gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

