Güney Sudan'ın Warrap eyaletine bağlı Tonj East ilçesinde bir yerleşim yerini hedef alan silahlı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Enformasyon Bakanı William Wol Mayom, Eye Radio'ya yaptığı açıklamada, saldırıda Tonj East ilçesinin Lwanjong bölgesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin silahlı saldırganlar tarafından hedef alındığı bilgisini paylaştı.

Olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mayom, bu kişilerin 6'sının yetişkin erkek, 15'inin ise kadın ve çocuk olduğunu aktardı.

Güvenlik güçlerine olay yerine intikal etmeleri talimatı verildiğini kaydeden Mayom, Warrap ve Unity eyalet yönetimlerinin olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini, saldırının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Güney Sudan'da özellikle Warrap ve Lakes eyaletlerinde hayvan hırsızlığı ve otlak anlaşmazlıkları nedeniyle topluluklar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Söz konusu çatışmalar, ülkede can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan güvenlik sorunları arasında yer alıyor.