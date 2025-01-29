Güney Sudan'daki Uçak Kazasında Can Kaybı 20 Oldu

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- Güney Sudan'daki uçak kazasında can kaybı 20'ye yükseldi

JUBA - Güney Sudan'da küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya gitmek üzere Unity eyaletindeki bir petrol sahasından 21 yolcu ve mürettebatla havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta bilanço artıyor. Yetkililer, kazada 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 20'ye yükseldiğini belirtti. Unity Eyaleti Enformasyon Bakanı Gatwech Bipal, yolcuların Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Güney Sudan devlet Nil Petrol Şirketi'nin dahil olduğu bir konsorsiyum olan "Greater Pioneer Operating Company (GPOC)" şirketinde çalışan petrol işçileri olduğunu açıkladı. Bakan Bipal, ölen işçilerin 2'sinin Çin, 1'inin Hindistan vatandaş olduğunu aktardı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.