Güney Sudan Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yerel basındaki habere göre, Güney Sudan ordusuna ait askeri uçak, henüz belirlenemeyen nedenle ülkenin kuzeyindeki Yida bölgesinde düştü.
Aralarında askeri personelin de olduğu 7 kişilik mürettebattan 5'i yaralı kurtarılırken kazada can kaybının olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, düşen uçağın büyük kısmının alev alarak yandığı görüldü.
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