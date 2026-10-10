Güney Sudan hükümeti Rumbek'teki kabile çatışmalarında 71 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Sudan hükümeti Rumbek'teki kabile çatışmalarında 71 kişinin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Sudan hükümeti Rumbek\'teki kabile çatışmalarında 71 kişinin öldüğünü açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Sudan hükümeti, Lakes eyaletindeki Rumbek kasabasında kabileler arası çatışmalarda ilk bilgilere göre 71 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, biri yüzbaşı üçü astsubay dört askerin de öldüğü, kesin ölü ve yaralı sayısının doğrulanmadığı belirtildi.

JUBA, 10 Ekim (Xinhua) -- Güney Sudan hükümeti, Lakes eyaletinde kabileler arası çatışmalarda aralarında askerlerin de bulunduğu 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilgi, İletişim, Teknoloji ve Posta Hizmetleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada Rumbek kasabasında rakip kabileler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlık, "İlk bilgilere göre yaklaşık 71 kişi yaşamını yitirdi, ancak ölü ve yaralıların kesin sayısı henüz doğrulanmadı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, biri yüzbaşı, üçü astsubay olmak üzere dört askerin hayatını kaybettiği ve Rumbek'te sükuneti sağlamak amacıyla ordu, polis ve istihbarat birimlerinden oluşan ortak güvenlik güçlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rumbek kasabası şu anda hükümet güvenlik güçlerinin kontrolü altında. Normal yaşamın yeniden tesisi ile sivillerin ve mallarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor" denildi.

Açıklamaya göre, çatışmalara katılan silahlı sivillerden bazıları gözaltına alınırken, dört silah ele geçirildi.

Kaynak: Xinhua
UluslararasıGüney SudanGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:24
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:44
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Sudan hükümeti Rumbek'teki kabile çatışmalarında 71 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei