Güney Sudan Sudan'daki Çatışmaya Destek Veriyor - Son Dakika
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Güney Sudan Sudan'daki Çatışmaya Destek Veriyor

Güney Sudan Sudan\'daki Çatışmaya Destek Veriyor

Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı gösterecek.

16.09.2024 21:18
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PORT Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, ülkesinin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu bildirdi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, resmi ziyaret için gittiği Güney Sudan'ın başkenti Juba'da resmi törenle karşılandı.

Burhan ve Mayardit, yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde mutabık kaldı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının güvenlik ve istikrara ulaşmasını desteklediklerini belirterek, ülkesinin, Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da Sudan'ın güvenlik ve istikrarı için Güney Sudan'da güvenlik ve istikrarın olmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Görüşmede, Güney Sudan ekonomisinin can damarı olan petrolün Sudan üzerinden ihraç edilmesi konusu da görüşüldü.

İki taraf, Sudan ve Güney Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığından ortak bir komite oluşturma ve petrol hattının tam olarak çalışabilmesi için bir eylem planı geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Sudan'daki savaş ve Güney Sudan'ın ekonomik krizi

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Genç ülke, ekonomik krizler ve iç savaşlar nedeniyle henüz istikrara kavuşamadı.

Sudan'daki savaş da Güney Sudan'ın ana kaynaklarından biri olan petrolün ihracatında düşüş olmasına sebep olarak ülkedeki var olan ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Sudan Sudan'daki Çatışmaya Destek Veriyor - Son Dakika

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