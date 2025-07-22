Güneydoğu'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren başlayarak bölge genelinde yarın gece yarısına kadar sürmesi beklenen rüzgarın kuzey ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıldı.