Güneydoğu'da Yağış Geliyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi önümüzdeki hafta yağışlı havanın etkisine girecek

DİYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü meteoroloji tahmin uzmanı Aziz Can Kürüm, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki hafta içi yağış beklendiğini söyledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü meteoroloji tahmin uzmanı Aziz Can Kürüm, bölgede 7 Şubat Cuma günü için karla karışık yağmur beklentileri olduğunu kaydetti. Kürüm, "Akşam saatlerine doğru kuvvetli yağış beklentimiz var. Yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklentimiz var. Hem Genel Müdürlüğümüzün hem de Bölge Müdürlüğümüzün web sitesinden girerek bu yağışları güncel olarak takip edebilirsiniz. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki hafta içerisinde yağışlar bekleniyor" dedi.