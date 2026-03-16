Güngören'de Bıçaklama Davası

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği öne sürülen 18 yaşından küçük şüpheli ile 8 zanlı hakkında hazırlanan iki iddianamede, zanlıların 9 ay ila 10 yıl 6 ay arasında hapisle cezalandırılmaları talep edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta Güngören'de bıçaklanarak öldürülen maktul Atlas Çağlayan'ın ailesine olaydan sonra tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin çocuğun babası müşteki Cüneyt Çağlayan ve annesi müşteki Gülhan Ünlü'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Ferhat Karadağ ve Abdülsamet Erdoğan'ın müştekilere yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, zanlılar Burak Türk, Ömer Can Derin ve Alaa Faısal'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Şüpheli Ömer Can Özdoğan'ın ise "Atlas Çağlayan @atlas.caglayann" isimli sosyal medya hesabı üzerinden Türk milletine, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfürler ettiği, maktul Çağlayan'a yönelik hakaretlerde bulunduğu anlatılan iddianamede, zanlının maktulün ölüm şekline ilişkin yapay zekayla video hazırlayıp dalga geçmeye çalıştığı, "@EmniyetGM, @istanbul_EGM, #AtlasCağlayanİcinAdalet" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, müştekilere bir numaradan gönderilen tehdit içerikli mesajlara ilişkin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapora yer verildi. Buna göre raporda, Telegram üzerinden müştekilere tehdit mesajları atan "Biz Sunucu 120" isimli kullanıcının, "PKK-404 #Duyuru" isimli Telegram kanalıyla bağlantısının belirlendiği, yapılan incelemede hattın şüpheli Sevgi Timur'a ait olduğu ancak bunu 18 yaşından küçük şüpheli Y.T'nin kullandığı aktarıldı.

Şüpheli Ömer Faruk Ay'ın da Telegram'da devlete, Türk vatandaşlarına, Cumhurbaşkanına ve Atatürk'ün heykellerine yönelik saldırı düzenleneceğini belirten ve PKK terör örgütünü destekler nitelikte mesajlarının bulunduğu, şüphelinin ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yer aldığı Telegram'daki bir gruba üye olduğu kaydedildi.

İddianamede, zanlılar Ömer Faruk Ay ve Sevgi Timur'un yabancı bir hat üzerinden de müştekilere yönelik tehdit mesajı attığı tespitine yer verildi.

Ceza istemleri

Şüpheliler Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında "nitelikli tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli Ömer Can Derin hakkında, "basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, zanlı Burak Türk'ün "basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik" suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal'ın "basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, şüpheli Ömer Can Özdoğan'ın ise "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ayrıca 18 yaşından küçük şüpheli Y. T. hakkında da "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame de değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Mahkemesine sunuldu.