Güngören'de emniyet şeridi ihlali yapan taksiciye 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika
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Güngören'de emniyet şeridi ihlali yapan taksiciye 6 bin 439 lira ceza

Güngören\'de emniyet şeridi ihlali yapan taksiciye 6 bin 439 lira ceza

Güngören'de emniyet şeridini ihlal eden bir taksinin şoförüne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından 6 bin 439 lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, plaka bilgilerinden taksiciyi tespit etti ve cezai işlem uyguladı. Sürücüye, emniyet şeritlerini kullanmanın sadece belirli durumlar için geçerli olduğunu hatırlatan kanun maddesi gereği ceza kesildi.

24.02.2024 17:53
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Güngören'de, emniyet şeridini ihlal eden taksinin şoförüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dün D100 Merter mevkisinde emniyet şeridinde ilerleyen taksinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden ulaştıkları şoför A.Y'yi yakaladı.

Sürücüye ilgili kanun gereğince, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesinden 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de emniyet şeridi ihlali yapan taksiciye 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de emniyet şeridi ihlali yapan taksiciye 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika
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